Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
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Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu

20.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:58

Sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını "Doluysa binmeyin" notuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gönderisinin altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorum yapanların büyük bir çoğunluğu Bakan Koca'ya "İşe nasıl gideceğiz?" sorusunu yöneltti.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tıka basa dolu olan minibüsler için sunduğu çözüm önerisi sosyal medyada tartışma yarattı.

"DOLUYSA BİNMEYİN"

Sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, "Doluysa, Binmeyin! İstanbul'da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu

TORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşımın altına "İşe nasıl gideceğiz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu

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