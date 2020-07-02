Bakan Koca'nın açıkladığı ilde vatandaşlar başarının sırrını açıkladı
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Bakan Koca'nın açıkladığı ilde vatandaşlar başarının sırrını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs mücadelesi konusunda örnek gösterdiği 5 il arasında bulunan Tekirdağ'daki vatandaşlar bu başarının sırrını anlattı.

Bakan Koca'nın açıkladığı ilde vatandaşlar başarının sırrını açıkladı
02.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs mücadelesi konusunda örnek gösterdiği 5 il arasında bulunan Tekirdağ'daki vatandaşlar bu başarının sırrını anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs başarısı ile ilk beş il arasına giren Tekirdağ'daki vatandaşlar konuştu. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar yaptıkları açıklamada, yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayarak, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 il arasında oldukları için mutlu olduklarını ve bu illeti yenmek için kurallara riayet etmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Tekirdağ sokaklarında vatandaşların genel olarak maske taktığı da gözlendi. Mağaza ve dükkan işleten vatandaşlar da özellikle maske ve mesafe kurallarına çok dikkat ettiklerini, mesafe kurallarına göre içeriye müşteri aldıklarını ifade etti. Tekirdağ Valiliğince de 'Teşekkürler Tekirdağ' mesajı paylaşıldı. Korona virüs mücadelesinde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce'de bakanlıktan gelen talimatların harfiyen uygulama noktasında diğer kurumlarla da işbirliği içerisinde gerek saha çalışmalarında, gerek malzeme konusunda büyük gayretler gösterildi.

"2 MÜŞTERİ VARSA 3'ÜNCÜYÜ ALMAMAYA GAYRET GÖSTERİYORUM"

Hülagu Balım isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımızın da dediği gibi son 10 gün içerisinde vaka azalma sayısındaki istikrarlı düşüş sanırım yüzde 30-31 civarında. Bizi bu illeti atlatma noktasında tabi ki umutlandırdı. Bunda da vatandaşımızın kontrollü olması, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarının dikkate alınması etkili oldu. İnşallah bu kontrolleri daha sıkı uygulayarak, işte sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak, fazla kalabalıklara girmeyerek, mecbur kalmadıkça çıkmayarak en kısa zaman bu illeti atlatacağımıza inanıyorum. Dezenfektanlarımız fazlasıyla tezgahlarda mevcut. Maske takmaları konusunda müşterilerimiz uyarıyoruz. Biz koruma amaçlı maskelerimizi takıyoruz. Örnek veriyorum içeride 2 müşteri varsa 3'üncüyü almamaya gayret gösteriyorum. Belirlenen kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR"

Sinan Taş isimli vatandaş da Tekirdağ'ın ilk beşte olmasıyla ilgili, "Öncellikle şunu söylemek istiyorum. Tekirdağ halkı çok bilinçli. Biz maskesiz sokaklarda gezmiyoruz. Tabi Tekirdağ'ın bu başarıyı göstermesi bizi onurlandırmıştır. İnşallah tüm Türkiye'ye örnek olur diye düşünüyorum" dedi.

"TEŞEKKÜRLER TEKİRDAĞ"

Tekirdağ Valiliğince de yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Covid-19 ile mücadelede en başarılı şehir olarak Tekirdağ'ı gösterdi. Salgının başladığı günden bu yana mücadelemizin kahramanları olan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, özveri ile görevlerini yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara ve alınan kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rehavete kapılmadan, Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına uymaya aynen devam ediyoruz. Bu günler geçecek ve biz birlikte başaracağız. Teşekkürler Tekirdağ" ifadelerine yer verildi.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA

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