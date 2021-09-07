Bakan Koca'dan mu varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının gündeme yönelik sorularını cevapladı.

Yeni PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini kaydeden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. 50 milyonu herhalde bugün en az bir doz olanlar ulaşmış olacak" dedi.

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir durum olur mu?" Sorusu üzerine ise Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Hastanelerde PCR testi yoğunluğuna ilişkin konuşan Bakan Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, PCR testlerinin yapılan toplam testlere ilave edileceğini söyledi.

"MU VARYANTI İLE İLGİLİ TESPİT ETTİĞİMİZ 2 VAKA DIŞINDA OLMADI"

Mu isminde yeni bir varyanttan bahsedildiği hatırlatılarak bununla ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Yeni bir tedbir anlamında değil, şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor."

Bağışıklık oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Koca, "Bizim sayılarımız belli biliyorsunuz, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olan yüzde 80'lerde olduğunu biliyoruz, yüzde 62'lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" açıklamasında bulundu.

Toplumsal bağışıklığın yüzde 85'te olacağını düşündüklerini belirten Koca, yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz inaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar olacak, hatırlatma dozu ama MRNA aşısı için bunun şu an 3,5 4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor."

Bakan Koca, aşısız olan kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin şu an gündemde olan bir konu olmadığını söyledi. Aşı tedarikiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Koca, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini bildirdi.

Sputnik aşısının 1 ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu söyleyen Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"YERLİ AŞIDA SERİ ÜRETİME EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Turkovac aşısına ilişkin konuşan Koca, "Yerli aşıyı şimdilik söylemeyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanımız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" dedi.

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulması üzerine Koca, "Biz rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Dolayısıyla rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız" diye konuştu.

"DÜNYADA EN ÇOK AŞININ YAPILDIĞI 8'İNCİ ÜLKEYİZ"

Okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılma ihtimaline yönelik açıklamada bulunan Koca, şunları söyledi:

"Biz okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü 'artık elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımızın aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Bu tedbirlerin hangi durumda, hangi pozisyonda, ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini, 14 günlük zaman diliminde onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."

Geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplamda bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz. Toplam kayıtlı olan Afganlı sayısı 290 sayısı, bunun 150-160'ı kayıtlı gerisi kayıtsız olan. Biz o kayıtlı olanlara zaten yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı