Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir

Ülke olarak koronavirüs salgını ile canla başla mücadele ettiğimiz şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı zirvede "Covid-19 pandemisi bitse bile benzer başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün" ifadelerini kullandı.

Özel Hastaneler Platformunca her yıl yapılan Sağlık Zirvesinin dokuzuncusu "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık" teması ile bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi. Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki Covid-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİYE KARŞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ"

Zirvenin ana temasının "sürdürülebilir sağlık" olmasının önemine işaret eden Koca, "Covid pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum. Sürdürülebilirlik deyince genellikle finansal bir kaygı akla gelmektedir. Bu eksik bir bakış açısıdır. Pandemi, tüm dünyaya bunu ziyadesiyle göstermiş oldu. Bu yolda ihtiyaç duyduğumuz ana unsurlar, yetişmiş insan gücü, güçlü sağlık altyapısı, istikrarlı ve kapsayıcı bir sağlık sistemi, iş birliği, siyasi kararlılık ve liderlik, hepsinden önemlisi de fedakarlık ve adanmışlık. Bunlar olmadan topyekun bir mücadeleden, sürdürülebilir bir sağlıktan bahsetmemiz mümkün değil" dedi.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"

Koca, salgının henüz bitmediğine, oluşturduğu tehdidin de ortadan kalkmadığına işaret ederek, "Hala tedbirleri elden bırakamayız, sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimizle birlikte hazırlıklı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIZ"

Pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getiren Koca, "Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar" şeklinde konuştu.