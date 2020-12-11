Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır

Sağlık Bakanı Koca, "AK Partililer koronavirüs aşısı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili olarak "Çin'de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk gazetesinden Nagehan Alçı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "AK Partililer koronavirüs aşısı olmaya başladı" iddiası da sorulan Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"AŞI, ÇİN'DE ECZANELERDE SATILIYOR"

"Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta boyunca incelenecek. Bu aşılar, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin'de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok"

"KORONA GEÇİREN VE AŞI OLAN ARASINDAKİ FARKI ANLATACAĞIZ"

Bakan Koca, vatandaşların aşıya teşvik edilmesi için yapılacakları ise şu sözlerle anlattı: "Aşıyı teşvik etmek için Covid geçiren ile aşı yaptıran arasındaki farkı var gücümüzle anlatacağız. Akıl ve bilim yolunu hep ifade edeceğiz. "Göreceksiniz Nagehan Hanım. O saydığınız aşı düşmanları da gelip aşı olmak isteyecek. Bundan emin olun"