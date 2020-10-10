Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti

10.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:57
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti

HAKKARİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlere katılmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari şehir gerişindeki şantiye ziyaretinin ardından, Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesi çalışmalarını inceledi. Yeni köprü Yüksekova tünel şantiyesinin İncelemelerin ardında Karayoluyla Yüksekova ilçesine geldi. Karayoluyla ilçeye gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Ak Parti Yüksekova ilçe başkanlığını ziyaret ederken, Ak Parti'nin yeni seçilen yönetimine başarılar diledi. Ardında Cengiz Topel Caddesinin üzerinde bulunan enafları ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilçede devam eden değişim ve dönüşüm kapsamındaki çalışmaları inceleyerek, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'dan bilgi aldı. Ziyaretlerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçerek ilçeden ayrıldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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