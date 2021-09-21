Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)

'HEDEFİMİZ, KÖPRÜYÜ 2022'DE AÇMAK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndan Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde Demirören Haber Ajansı'na röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de açmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin turizme açılmasıyla ilgili soruya ise "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin turizme açılmasını biz de isteriz ama bu emniyetle alakalı bir şey. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah emniyet ve güvenlik açısından bir sıkıntı olmazsa o şekilde kullanabiliriz. Bizim hedefimiz 18 Mart 2022'de bu köprüyü açmak ve dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü olarak bu köprüyle dünya literatürüne, dünya tarihine girmiş olacağız" yanıtını verdi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE,