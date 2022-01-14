Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet

ANTALYA (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce vefat eden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar ile meydan, sokaklar, mezarlık, okul, cami gibi alanlarda çevre düzenlemesi yapıldı. Antalya Valiliği'nin katkısıyla da mahalledeki 48 yapı restore edilecek.

Antalya'nın İbradı ilçesinde, doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Ormana'da 1929'da doğan, küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşip, yaptığı yatırımlarla önemli bir iş insanı olan Ali Haydar Ersoy, 2018'in nisan ayında 89 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un babası olan Ali Haydar Ersoy, vefatından önce hazırladığı vasiyetnamede, daha önce köy statüsündeki Ormana'yı unutmadı.

"Ali Haydar Ersoy, 1929 yılında Ormana'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşti. Yaptığı yatırımlarla birçok alanda öncü olan ve her sene vergi rekortmenleri listesinde üst sıralarda yer bulan Ali Haydar Ersoy, iş hayatındaki çalışma azmi ve dürüstlüğü ile kişisel hayatında ise mütevazı yaşantısı ve prensipli duruşuyla örnek bir insan olmuştur. Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi, 2018'de vefat eden bu mümtaz şahsiyet vasiyeti olan bağışla gerçekleştirilmiştir."