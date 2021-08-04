Bakan Ersoy, Nevşehir'de restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışına katıldı Açıklaması
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Bakan Ersoy, Nevşehir'de restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Bakan Ersoy, Nevşehir'de restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş ilçesindeki Kadıncık Ana Evi'nin mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğunu belirterek, "Geçen yıl almış olduğumuz kararla restorasyonuna başladık ve hızlı şekilde tamamladık, bugün ise hizmete alıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş ilçesindeki Kadıncık Ana Evi'nin mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğunu belirterek, "Geçen yıl almış olduğumuz kararla restorasyonuna başladık ve hızlı şekilde tamamladık, bugün ise hizmete alıyoruz. Yaklaşık 713 bin liralık harcamayla ziyarete hazır hale geldi" dedi.

Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Alevi Bektaşilik inancına göre Kadıncık Ana'nın önemli bir şahsiyet olduğuna değindi.

Ersoy, şunları belirtti:

"Kadıncık Ana Evi'nin mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Geçen yıl almış olduğumuz kararla restorasyonuna başladık ve hızlı şekilde tamamladık, bugün ise hizmete alıyoruz. Yaklaşık 713 bin liralık harcamayla ziyarete hazır hale geldi. Alevi Bektaşilik öğretisinde Hacı Bektaş Veli'nin güvercin şeklinde Hacıbektaş'a gelmesi sürecinde onu hisseden ilk kişinin Kadıncık Ana olduğu varsayılır. Kendisine evinde ekmek içinde yağ ikram etmiş. Hacı Bektaş Veli'nin de 'Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.' diye dua ettiği rivayet edilmekte. Kadıncık Ana, toplumda kadın iş gücü ve kadın birliğini temsil eden önemli bir figür olarak kabul edilmekte. Kendisinin mezarının bilinmemesi ve bu evde yaşadığının kabul edilmesi nedeniyle Kadıncık Ana Evi yoğun ziyaretçi almaktadır. Bu açıdan da restore edilip ziyarete daha uygun hale getirilmesi önemliydi. İşletme ve yönetimi Müzeler Genel Müdürlüğünce takip edilecek. Hayırlı olmasını diliyoruz."

Konuşmanın ardından Kadıncık Ana Evi'nin açılış kurdelesi Bakan Ersoy ve diğer protokol üyelerince kesildi.

Daha sonra katılımcılar, restorasyonu yapılan ev ve bahçesini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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Bakan Ersoy, Nevşehir'de restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
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