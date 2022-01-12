ANKARA (DHA) - Bakan Ersoy: Milletin kimliği İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yankıları dışa vurup dile dökmenin kimi zaman mümkün olmadığını belirterek, "Bu milletin kimliği, kişiliği, tarihi mısra mısra İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta. 'Nasıl yaşadık?', 'Niçin yaşıyoruz?' sorularına cevap ve bu minvalde yarınlara bir nasihat olmakta" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık katkılarıyla Ankara Bilim Üniversitesi tarafından yapılan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul gününü anlatan 'O Günün Hikayesi' filminin galasına katıldı. Galada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da yer aldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanatın işlevlerinden en önemlisinin yarattığı estetik algı gücü sayesinde daha fazlasını isteme arzusu oluşturmak olduğunu belirtti. Sanatın insanı harekete geçirdiğini aktaran Ersoy, bir bilgi, duygu, an ya da asırları kitlelere anlatmak için sanatı kullanmanın istenen etkiyi sağlamada ya da arzulanan hedefe ulaşmada en etkili yöntem olduğunu söyledi.

Gecede ayrıca, filmin hikayesini kaleme alan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, İstiklal Marşı'nın ödülü olarak basılan 'İstiklal Marşı Parası'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye etti. Katılımcılar, daha sonra filmi izledi.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Selma Argon Ersoy'un konuşması

- Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

- Hediye takdimi

- Film gösterimi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,