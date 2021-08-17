Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çatalhöyük yaklaşık 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların hayat anlayışlarını, sanatlarını, inançlarını, sosyal ve kültürel yapılarını anlatan adeta günümüze ulaşmış güçlü bir ses, bir yankıdır.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çatalhöyük yaklaşık 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların hayat anlayışlarını, sanatlarını, inançlarını, sosyal ve kültürel yapılarını anlatan adeta günümüze ulaşmış güçlü bir ses, bir yankıdır. Gördüğünüz gibi insanlığın hafızasında bu kadar derinlere inilmesi ve bu denli ayrıntılı bilgilere ulaşılması mümkün olmaktadır. Çünkü topraklarımız böylesi bir birikimi barındırmaktadır. Çatalhöyük, keşfedildiğinde bir çığır açmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın Çumra ilçesindeki 9 bin 400 yıllık neolitik yerleşim yeri Çatalhöyük'e yapılacak olan Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde hak ettiği yeri almış olan, ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerinden bir tanesidir" dedi. Bakan Ersoy, "Çatalhöyük yaklaşık 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların hayat anlayışlarını, sanatlarını, inançlarını, sosyal ve kültürel yapılarını anlatan adeta günümüze ulaşmış güçlü bir ses, bir yankıdır. Bakınız 21 metrelik yüksekliğe ulaşan bir höyükten bahsediyoruz. 18 adet yapı katı var. Evlerin biçimleri, içerdikleri yapı malzemeleri, duvar resimleri, rölyefler binlerce yıl öncesinin gözlerinden bakabilmemize, dünyayı o gözlerle görebilmemize ve anlamamıza vesile olmakta; bunu deneyimleyebileceğimiz bir zaman ve mekan yolculuğunun kapısını ardına kadar açmaktadır" diye konuştu.

Çatalhöyük'ün keşfedildiğinde çığır açtığını ifade eden Bakan Ersoy, "Çatalhöyük sayesinde biliyoruz ki madenciliğin Anadolu'daki başlangıç tarihi Neolitik döneme kadar inmektedir. O dönemin insanları toplayıcılık ve avcılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraşmaktadır. Duvar resimlerinde kent planına yer veren ilk yerleşim merkezi olan Çatalhöyük bize günümüzdeki mülkiyet kavramının o dönemde başladığını göstermektedir ve pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle bu gerçek belgelenmiştir. Gördüğünüz gibi insanlığın hafızasında bu kadar derinlere inilmesi ve bu denli ayrıntılı bilgilere ulaşılması mümkün olmaktadır. Çünkü topraklarımız böylesi bir birikimi barındırmaktadır. Çatalhöyük, keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Arslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali Türkiye 'nin dört bir yanına serpilmiş gibidir" ifadelerini kullandı.'GÖBEKLİTEPE NİCE HEYECANLAR VE ŞOKLAR YAŞATACAK'Göbeklitepe'nin yeni keşifler ve yeni heyecanlar yaşatacağına işaret eden Bakan Ersoy, "İşte Göbeklitepe, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır. 12 bin yıl öncesi olarak tarihlenen o sıfır noktasını da yeni bulgularla birkaç bin yıl daha geriye çekeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Anadolu, insanlığa ve bilim çevrelerine daha nice heyecanlar ve şoklar yaşatacak. Bundan hiç şüphemiz yok" dedi.'TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU ARKEOLOJİK VARLIK SEVİYESİNDE İKİNCİ BİR ÜLKE YOK'Türkiye'nin sahip olduğu arkeolojik varlık seviyesinde hatta bu seviyeye yakın denebilecek ikinci bir ülkenin daha olmadığını kaydeden Bakan Ersoy, "Madem rakipsiziz o halde bu muazzam farkı tümüyle ortaya koymak, ülkemizi kültür ve turizm alanında yeni bir seviyeye çıkarmak sorumluluğunu omuzlamalıyız. Bizler de arkeolojik kazı çalışmalarına ve bu çalışmaların sürelerinin bütün yıl devam etmesine verdiğimiz desteklerle bunun mücadelesini veriyoruz. Yine Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü gibi bu alandaki saha ve laboratuvar çalışmalarından akademik faaliyet ve yayınlara kadar yeni bir dönemi başlatacak kurumsallaşma adımlarını bu sebeple atıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli atıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük kazı alanında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez