Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)

TRT VE ENERJİ FONUNDAN YILDA 3 MİLYARLIK DESTEK

' Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada enerji fiyatlarında hiç kimsenin öngörmediği düzeyde hızlı yükseliş olduğunu belirterek, geçen yılın başına göre dünyada petrol fiyatının 2 kat, kömürün 5 kat, doğal gazın ise 9-10 katına kadar rekorlar kırarak yükseldiğini, elektrik fiyatlarının ise Avrupa'da da zirvede olduğunu anlattı.

3 gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendlerin ele alınacağı zirvede; yeşil mutabakatın etkileri, enerji yatırım finansmanı, elektrik ve doğal gaz piyasaları, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları, akaryakıt ve LPG piyasaları, pandemi ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Akdeniz enerji piyasaları, karbon piyasaları-IREC ve YEK-G, elektrik depolama ve dijitalleşme başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren önemli konular, üst düzey sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından konuşuluyor.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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