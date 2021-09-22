Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü - Haberler
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