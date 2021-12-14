Bakan Çavuşoğlu, "Expo 2020 Dubai"de Türkiye sergi alanını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Expo 2020 Dubai'de Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sergi alanlarını gezdi.

BAE'ye resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Expo 2020 Dubai'deki sergi alanında Türk kültürüne, turizme, savunma sanayisine ilişkin stantları ziyaret etti.

Türk kahvesi, dondurma ve helva ikram edilen Çavuşoğlu, Türkiye sergi alanına gelen ziyaretçilerle de sohbet etti.

Gazetecilerin EXPO'ya ilişkin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, fuarda bulunmanın sembolik anlamı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, BAE ziyaretine dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Her ziyaret benim için önemlidir. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği için birçok ülkeyi ziyaret ediyorum. Benzer şekilde, birçok mevkidaşımı ve dostumu da aynı amaçla Türkiye'de ağırlıyorum. Son olarak da BAE'den Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret (Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım'daki Ankara ziyareti) oldu. Ben de bu ziyarette iki ülke liderinin aldığı kararların devamı niteliğinde buradayım."

Azerbaycan ve Özbekistan sergi alanlarını ziyaret

Çavuşoğlu, Azerbaycan sergi alanını ziyaretinde de Azerbaycan kültür ve sanatına, ülkenin kültür başkenti olarak nitelenen Şuşa'ya ve ülkenin biyolojik çeşitliliğine ilişkin stantları gezdi.

Azerbaycan için açılan anı defterini de imzalayan Çavuşoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Bugün Dubai EXPO ziyaretimde Can Azerbaycan'ın pavilyonunu ziyaret etmekten mutluluk duydum. Her yönüyle Azerbaycan'ı anlatan pavilyon için yürekten tebrik ederim. Bir millet iki devlet. Türkiye-Azerbaycan."

Çavuşoğlu daha sonra, Özbekistan sergi alanına geçti.

Burada da Özbek kültürünün yanı sıra tarihi İpek Yolu'na, bilim insanlarına ilişkin stantları inceleyen Çavuşoğlu, ayrıca kaligrafi sanatının örneklerinin yer aldığı sergiyi de gezdi.

Bakan Çavuşoğlu'na, Azerbaycan ve Özbekistan sergi alanlarını ziyareti vesilesiyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Expo 2020 Dubai'ye ev sahipliği yapan BAE'nin sergi alanını da ziyaret eden Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı, alanda gösterilen animasyon filmi izledi.