Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
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Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, 'Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz' dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, geleceğe yönelik atacağımız adımlar, ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirme konusunda yine yapacağımız çalışmaları kardeşim Ramtane ve diğer bakanlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde, bölgesel konuları da ele aldık. Cumhurbaşkanı Tebbun'un bu konularda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda, gerek Libya olsun, Tunus olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir'le bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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