Bakan Akar'ın CHP Grubunu ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Meclis Grubunu ziyaretine ilişkin "Görüşme karşılıklı anlayış içinde geçti. Önümüzdeki hafta askerlik yasasının görüşmeleri devam edecek." dedi.

Özkoç, Bakan Akar'ın, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubunu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Özkoç, önemli bir teklifin ele alındığını, milletin gözünün TBMM'de olduğunu belirtti.

Daha önce hem iktidar partisiyle hem de muhalefet partileriyle kendi aralarında görüşmeler yaptıklarını aktaran Özkoç, "İktidar partisinden, 'Milli Savunma Bakanımızın grupları ziyaret ederek bu konuda bir bilgilendirme yapması söz konusudur' denilince 'hay hay'dedik." ifadesini kullandı.

CHP'nin Milli Savunma Komisyonu üyeleriyle Milli Savunma Bakanı Akar'ı ağırladıklarını söyleyen Özkoç, "Herkes öncelikle şunu bilsin; kapalı kapılar ardında, milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde şeffaf şekilde konuşuluyor." dedi.

"Kaygılarımızı paylaştık"

Bakan Akar ile 1,5 saat süren görüşmenin, daha önce kamuoyuyla kendi kaygıları olarak paylaştıkları görüşlerin bir bütünü olduğunu dile getiren Özkoç, şöyle konuştu:

"Bunun dışında herhangi bir şey konuşulmuş değildir. Konuştuğumuz temel şeyler; askerlik süresindeki kısaltma, ordunun savunma gücünde bir tahribat yaratır mı? Bununla ilgili cevapları aldık. Askerlik süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 6 aydan daha aşağı yani yarıya düşürülme yetkisinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik. 45. Madde'de Genelkurmay Başkanı'nın teklifinin olmasının muhakkak önemli olduğunu kendilerine ilettik."

Bu kanun teklifine yetiştirilemezse bile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehitlerin yakınlarına bir ev verilmesinin önemli olduğunu söylediklerini aktaran Özkoç, uzman çavuşlar, uzman erbaş ve erlerin yasalarla ilgili sıkıntılarının da giderilmesini talep ettiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin itibarına yakışır bir cevap verilsin"

Görüşmede, özellikle iki konuyu Bakan Akar'a arz ettiklerini söyleyen Özkoç, "Biri, biliyorsunuz Amerika'dan gelen ve hepimizin yüreğini sızlatan (ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Bakan Akar'a gönderdiği) bu mektuba Milli Savunma Bakanlığının bir an önce cevap vermesi gerektiğini, Türkiye'nin itibarına yakışır bir cevap olması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bir de toplumun beklentisi var. 'Askerlik yasasıyla ilgili biz burada bilgileniyoruz ama sizin tarafınızdan toplumun bilgilendirilmesinin doğru olacağını', bunun da bir an önce yapılmasının uygun olacağını söyledik."

Görüşmenin karşılıklı anlayış içinde geçtiğini, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin devam edeceğini belirten Özkoç, "Devam ederken söylediğimiz karşılıklı müzakerenin sonuçlarının yasaya ne kadar yansıdığını görerek adım adım ilerleyeceğiz. Bu konunun üzerindeki hassasiyetimiz devam ediyor ama görüşme gerçekten birbirimize anlayış içerisinde söylenebilecek bütün şeyleri söyleyerek neticelenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tatmin edici cevaplar aldığımız maddeler var"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, "Çekincelerinize cevap alabildiniz mi?" sorusuna, "Evet, tatmin edici cevap aldığımız maddeler olduğu kadar, 'Görüşelim' dedikleri maddeler de var. O maddelerle ilgili gelecek hafta içinde adım adım ilerleyerek ne gibi düzeltmeler yaptılar, onları görerek biz de tavrımızı belirleyeceğiz." cevabını verdi.

"Kanun teklifinin çıkması durumunda güvenlik zafiyeti oluşacağı"na ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Özkoç, "Konunun üzerinde duruyoruz. Bu konuda Sayın Mehmet Ali Çelebi ile gelecek hafta içinde bir görüşme daha yapılacak. Bu konudaki zafiyet tereddütlerimizin kendileri tarafından giderilmesi için önümüzdeki hafta da bu görüşmeler devam edecek." dedi.

Özkoç, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Bakan Akar'a gönderdiği mektuba ilişkin soruya, "Mektubun içeriğiyle ilgili bazı konuları görüştük ancak burada açıklamam mümkün değil. En kısa zamanda Türkiye'nin itibarına, NATO müttefiki olarak duruşumuza uygun bir cevabın verileceğini ifade ettiler. Biz de teşekkür ettik." karşılığını verdi.

Kaynak: AA