Son dakika haberleri | Bakan Akar, Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'yı Ankara'ya davet etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan'ın (32), Mustafa Kemal Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir 'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için yaptığı 'kardan Anıtkabir'in haber i büyük yankı uyandırdı. Yüksekova'da görevli komutanlar da aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını ileterek, kendilerini Ankara 'ya davet ettiğini söyledi.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'e gezmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde karlarla Anıtkabir yaptı. Hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta 'kardan Anıtkabir' yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve 'Aslanlı Yol' da ortaya çıkardı. İnşaat işçisi baba Karahan, "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara'da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. 'Keşke ben de gidebilsem, Ata'mın yerini görmek istiyorum' dedi. Kızım bana 'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bu sefer Anıtkabir yap' dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için Aslanlı Yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir'e götüremedim" dedi.

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise kuzeninin başarılı olduğu için okul tarafından Anıtkabir'e gezmeye götürüldüğünü belirterek, "Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Benim için çektiği resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu. BAKAR AKAR'DAN ANKARA'YA DAVETHira'nın haber inin yayınlanmasının ardından sosyal medyadan destek mesajları gelirken, dün Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli komutanlar da Karahan ailesinin Yeni Mahalle'de bulunan evini ziyaret etti. Komutanlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını ileterek, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu belirten Hira ise Anıtkabir'i göreceği için çok heyecanlandığını belirterek, "Babam bana kar ve buzdan Anıtkabir yaparak sürpriz yaptı. Durum haber olunca komutan amcalar ve ablalar gelip evde ziyaret ettiler. Komutanlarımız beni çok sevdiklerini söylediler. Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Anıtkabir'i göreceğim için çok heyecanlıyım, çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bakan beye çok teşekkür ediyorum" dedi. Baba Karahan ise komutanların kendilerini evlerine kadar gelip ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Karahan, "Bugün komutanlarımız evimize kadar gelerek bizi ziyaret ettiler. Yaptığımız çalışmaları gördüler. Çok mutlu olduk. Kızımın tek hayali olan Anıtkabir'i görmek için bizi Ankara'ya davet ettiler. Bakan beye ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hira, babasının kendisi için yaptığı 'kardan Anıtkabir' önünde 'Atatürk' şiirini okudu. Karahan ailesiyle bir süre sohbet eden komutanlar, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de verdikten sonra evden ayrıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN