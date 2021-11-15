BAİBÜ Genç Ofis'in tanıtım toplantısı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen projelerin gerçekleştirildiği Genç Ofis'in tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

Genç Ofis'te düzenlenen toplantıya BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Bolu Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Bayram Kaya ile fakülteler ve yüksekokulların sekreterleri katıldı.

Gençlik Merkezi'nin çalışma ve faaliyetleri hakkında sunum yapan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurt, spor ve gençlik hizmetleri üzerine çalıştığını vurguladı.

Rektör Alişarlı ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Genç Ofis çalışmalarının birlikte yürütüleceğini belirterek, "Gelecek yılın projeleri dolu dolu ve gerçekten çok güzel. Yeni çalışmalarımızdan biri olan öğrenci merkezimizin canlı, üreten, talep edilen bir birim olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversite bünyesinde Öğrenci Dekanlığı birimi kurduklarını aktaran Alişarlı, "Öğrencilerin yüksek enerjilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirmemiz gerek. Gençlik Merkezleri bu faaliyetlerin ortaya konmasında önem arz ediyor. Üniversite gençliğine fayda sağlayacak faaliyetleri bu merkezlerde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplantıda, Bolu Gençlik Merkezi'nin 2022 faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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