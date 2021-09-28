Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 15. yeni bölüm canlı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 15. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Baht Oyunu izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 15. Bölüm 2. Fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 15. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 15. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 21 Eylül Salı yayınlanan 14. bölümde Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ada'nın Bora'dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar'ı yemeğe çağırır ve Ada'nın aklına Rüzgar'ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek mi?

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

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