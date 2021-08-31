Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 11. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 11. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Baht Oyunu izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 12. Bölüm Fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 11. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 11. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ada, Bora'nın evinde Meltem'i bornozla görünce çılgına döner. Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Ada, Meltem'i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe'yi dahil eder. Ada'nın planı işler ve ikili Meltem'i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe'nin çabaları Rüzgar'ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe'nin Meltem'e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada'yla birlikte hareket eder. Ada, Meltem'in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır. Sonunda Bora'yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.

BAHT OYUNU 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora, Ada'yla yakından ilgilenir ve kendisini affettirmeye çalışır. Rüzgar ise Ada'yla olan geçmişini özlemeye başlar. Peki Ada ve Bora barışmak için hangi yolları seçecek?

Ada, Bora'nın kendisinden özür dilemesini beklerken Bora'dan beklediği hamle gelmez. Ancak ikilinin boks yapması, yakınlaşmaları neden olur. Nergis ve Zafer, ortak bir plan kurarken, Ada ve Tuğçe şirkete gizlice girmeye çalışıyor.



BAHT OYUNU NE ZAMAN?

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!



BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

CEMRE BAYSEL - ADA TÖZÜN (AKCAN)

AYTAÇ ŞAŞMAZ - BORA DOĞRUSÖZ

İDRİS NEBİ TAŞKAN - RÜZGAR AKCAN

ASLI SÜMEN - TUĞÇE DİKMAN

HANDE SUBAŞI - NERGİS ŞAHİN

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BAHT OYUNU 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!