Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Güncel

Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Denizli'de Özer Özdemir, beş yıldan bu yana evinin önündeki yaklaşık 150 metrekarelik alanda su kabağı üretiyor.

Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

DENİZLİ - Denizli'de Özer Özdemir, beş yıldan bu yana evinin önündeki yaklaşık 150 metrekarelik alanda su kabağı üretiyor. Suyu çok seven su kabaklarından farklı ebatlarda 60 su kabağı üretmeyi başaran Özdemir, kendi mahsulü su kabaklarını internetten ve kendi tasarladığı modellere göre oyarak, lamba, gece lambası ve süs eşyaları yapıyor. Özdemir, su kabağını oyup gece lambası haline getirmek için bir ay uğraşıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Özer Özdemir, evinin bahçesinde yaklaşık 150 metre karelik bahçesinde beş yıldan bu yana su kabağı üretiyor. Suyu çok seven su kabaklarından farklı ebatlarda 60 su kabağı üretmeyi başaran Özdemir, kendi mahsulü su kabaklarını internetten ve kendi tasarladığı modellere göre oyarak, lamba, gece lambası ve süs eşyaları yapıyor. Su kabağıyla uğraşmanın çok zevkli olduğunu, kabağın kendi eliyle sanat eserine dönüşmesini sağladığını anlatan Özdemir, oyma sanatıyla ilgili herhangi bir eğitimde almadığını, el işlerine olan merakıyla, internetten satın aldığı hobi matkabıyla kabağı sanat eserine dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Su kabağı işlemenin tozlu bir çalışma olduğunu belirten Özdemir, 'Su kabağından iki yıldan bu yana lamba yapıyorum. Bu işe önce kendi bahçemde kabak yetiştirerek başladım. Sonra kabaklar çoğalınca bunları nasıl değerlendirebilirim diye internetten araştırma yaparak, lamba yapıldığını öğrendim. Bir kenardan başladım. Hobi matkabı edindim yine internetten. Bunlara çeşitli şekiller verebilmek için, çeşitli uçlar aldım. Bir kabağa başlamadan önce bunun şekline ne uyar, onu tasarlıyorum. Sonra üzerini kalemle çiziyorum. Sonra hangi işlemi yapacaksak ona uygun matkap ucunu takıyorum. Sonra oturup sabırla işlemeye başlıyoruz. Biraz toz çıkaran bir işlem. Genelde balkonda falan yapıyorum. Kabak boncuklarımız var. Açtığımız deliklere çekişle çakarak değişik şekiller ortaya çıkarabiliyoruz. Bu şekilde işçilikli uğraştıran bir kabak, bir ay falan vaktimi alıyor. Burada da internetten esinlenerek, yaptım. Burada kabak havada duruyormuş gibi, gözüküyor. Yaptığımız kabakları sevdiklerimize hediye ediyorum. Küçüklüğümden beri el sanatlarına yatkınlığım var" dedi.

Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Prens William Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:22:34. #1.16#

title