Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır
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Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nde yüz yüze ve dijital eğitim için 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nde yüz yüze ve dijital eğitim için 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için A'dan Z'ye hazır olduklarını vurguladı.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nde yapılan çalışmalara değinen Dağ, "2019 yılı başından itibaren süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında Türkiye'nin örnek eğitim kurumu olmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

Dağ, dijital eğitimdeki öncü uygulamalarla eğitimleri 360 derece, kesintisiz olarak devam ettirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, içerik ve uygulama olarak güncellemeye de devam edeceğiz. Yüz yüze eğitim başta olmak üzere eğitimin tüm platformları için Bahçeşehir Üniversitesi'nden çok değerli akademisyenler bizlere kılavuzluk ediyor. Bahçeşehir Koleji yöneticileri olarak K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunuyoruz. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sağlık ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik."

Dağ, dijital eğitimde, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformlarının "Metodbox" ile başarıyla sürdüğünü belirterek, "Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Bu yıl da yaz döneminde Metodbox ve SeeMeet platformları için çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Metodbox platformu için yabancı dil ve uygulamalı dersler dahil tüm akademik alanlarda içerik güncellemelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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