Bahçelievler'in işletmeleri 'Güvenilir Eller'e teslim

Bahçelievler Belediyesi önderliğinde düzenlenen Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamlayan işletmeler 'Katılım Belgesi' almaya hak kazandı.

Bahçelievler Belediyesi önderliğinde düzenlenen Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamlayan işletmeler 'Katılım Belgesi' almaya hak kazandı.

Bahçelievler Belediyesi önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu'nun düzenlediği Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamlayan işletmeler 'Katılım Belgesi' almaya hak kazandı. Katılım belgeleri Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından hak sahiplerine verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Covid-19 tedbirleriyle gerçekleştirilen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve katılım belgesi almaya hak kazanan işletme sahipleri katıldı. Katılım Belgesi Dağıtım Töreni ayrıca online olarak canlı yayınladı.

Etkinliğe Güvenilir Ürün Platformu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel eğitim içerikleriyle destek veriyor. Proje kapsamında çevrimiçi olarak sunulan Güvenilir Eller Eğitimi ile Bahçelievler bölgesinde bulunan gıda işletmeleri eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Gıda ve suyun ülkelerin en önemli silahı olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Pandeminin başlaması ile gıda ve suyun ülkelerin en önemli silahları olduğunu gördük. Bizim ülkemizin 7 bölgesinden bereket fışkırıyor, bunu topraktan tüketiciye en güvenilir şekilde işleyerek ulaştırabilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi farkındalık ile başlıyor, bu bilincin yaygınlaştırılması konusunda çalışan ve bu projeyi hayata geçiren Güvenilir Ürün Platformu'na teşekkür ederim. Bahçelievler'deki işletmelerden 185 esnaf arkadaşımız bu eğitimleri tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Bu konuda bizlerde Bahçelievler Belediyesi olarak bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı