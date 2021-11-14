Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı. Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Metrelerce kuyruk oluşan etkinlikte 15 binden fazla kişiye 3 ton çiğ köfte dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle Çiğ Köfte Festivali düzenlendi. Festival, belediyenin yanındaki Kamu Binaları Meydanı'nda yapıldı. Yarışmalarında olduğu etkinlikte vatandaşlar çiğ köfteye doydu.

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