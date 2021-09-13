Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü - Haberler
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Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bahçelievler'de 2 ayrı noktada silahlı kavga çıktı. Amca-yeğen arasında çıkan ilk kavgada yaralanan amca hastanede hayatını kaybederken, olay yerine gelen kızı "Babamı kim öldürdü?" diyerek feryat etti. İkinci kavgada ise bir kişi hayatını kaybetti, kaçan diğer saldırgan halen aranıyor.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavgalar çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.

TÜM MAHALLELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'nin Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

"BENİM BABAMI KİM VURDU?"

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

HUSUMETLİSİNİ CADDE ÜZERİNDE SİLAHLA VURARAK KAÇTI

Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak'ta karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı.

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü
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