Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
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Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek

MHP Lideri Bahçeli, başka partilere milletvekili transferinin önüne geçilmesi için Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu'nun değişmesini talep etti. Söz konusu düzenlemeye göre, partiler arası milletvekili transferine süre sınırı konulması planlanıyor. Bu düzenlemenin yapılması durumunda Babacan ve Davutoğlu'nun partileri seçime giremeyecek.

Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
18.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:23

MHP'nin Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu düzenlemesine ilişkin yürüttüğü çalışmanın detayları belli oluyor. Söz konusu düzenleme ile bir milletvekilinin seçildiği partiden başka bir partiye geçişine süre sınırlaması getirilmesi ön görülüyor.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başka partilere milletvekili transferinin önüne geçilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini açıklamasının ardından MHP'nin çalışma yaptığı düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor.

SÜRE SINIRI KONULACAK

Söz konusu düzenlemeye göre, partiler arası milletvekili transferine süre sınırı konulması planlanıyor. Kaynaklar, Bahçeli'nin, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, TBMM İç Tüzüğü değiştirilmeli, Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalı ve Siyasi Etik Kanunu ve meslek kuruluşları kanunu çıkarılmalı" başlıklarıyla gündeme getirdiği konuların zaten MHP seçim beyannamesinde yer aldığını anımsatıyor. MHP kurmayları dile getirilen taleplerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte mevcut yapıların yeni sisteme uyumu açısından zaten olması beklenen 'kronolojik değişiklikler' olduğunu savunuyor.

"MİLLETİN İRADESİNE İHANETTİR"

MHP'de "X, Y, Z partisine 20 milletvekili vererek istikrarsızlık görüntüsü verilip, sisteme dönük yeni operasyonlara kapı aralanıyor. Millet bir milletvekiline oy verdiyse onu partisiyle birlikte değerlendirip oyunu vermiştir. Seçildikten sonra yok şu partinin vekile ihtiyacı var veya bireysel zaaflarla başka partiye geçmek, öncelikle milletin iradesine ihanettir" görüşü dile getiriliyor.

2 PARTİ SEÇİME GİREMEYECEK

MHP'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasında transferlere süre sınırı konulması planlanıyor. Buna göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek. Süre sınırının ne kadar olacağı konusunda ise 1 yıl veya daha fazla olması gibi alternatifler bulunuyor. Bu düzenlemenin gerçekleşmesi durumunda CHP'nin milletvekili vereceği konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri seçime giremeyecek.

Bahçeli'nin milletvekili dokunulmazlığı konusundaki, 'beklentiler karşılansın' talebi ise, TBMM'de bekleyen fezlekelere dönük. Bahçeli, dokunulmazlık fezlekelerinde Meclis'in 'bekleme odası' olarak görülmesine karşı olduğu dile getiriliyor

Politika Manşet

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