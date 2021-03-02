Bahçeli'nin peş peşe çağrılarının ardından Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığına bir yazı göndererek, 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istedi. İnceleme sonucu HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen HDP'nin kapatılması tartışması sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu inceleme kapsamında 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

REKOR CEZA İSTEMİ

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Kobani iddianamesinde de tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen YÜksekdağ'ın yanı sıra, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gülten Kışanak ve Emine Ayna gibi çok sayıda HDP'li üst düzey isim de sanık olarak yer almıştı. İddianamede 27'si tutuklu 108 sanık için 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680'er yıl hapis istenmişti.

BAHÇÇELİ: HDP'NİN KAPATILMASI ACİLDİR, HAYATİDİR, ŞARTTIR"

Bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısı konulmasında HDP'nin kapatılması talebini "acildir, hayatidir, şarttır" sözleriyle ifade eden Bahçeli şu dile getirmişti:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK'yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Başsavcılık inceleme sonucunda, HDP'nin faaliyetlerinin "Terör eylemlerinin odağı" haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek, nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktır. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Anayasa'nın 69'uncu maddesinin 6'ıncı fıkrasıyla, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103'üncü maddelerine göre, kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir. Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler ilgili de konuşan Bahçeli, "Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelen bölücü milletvekilleri hakkında her siyasi parti tutumunu derhal netleştirmelidir. Terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven, 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan, suç işlemek amacıyla örgüte üye olan, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden demokrasi ve milli irade hasımlarıyla ilgili gereği hukuk sınırları içinde süratle ifa edilmelidir" dedi.