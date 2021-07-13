Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarına cevaben, "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarına cevaben, "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran CHP'li bir sanatçı ve siyasetçi, katılmış olduğu bir televizyon programında, 'Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz' diyerek asıl yüzünü sergilemiştir. Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs, özellikle merhum Başbakan Bülent Ecevit'e çok ağır bühtanda bulunmuştur. Bu bühtanı reddediyoruz, merhum Ecevit'in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah'a havale ediyoruz. Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir. Demek ki, danışıklı dövüş bir siyaset planlaması sahnededir. Önemli olan kimin ne söylediği değil, söyleyenin kimler tarafından konuşturulduğu, arkasında kimlerin durduğudur" ifadelerini kullandı.

"Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır"

Bahçeli, "Hatırlarsanız 29 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğumuz grup toplantısında, ABD'de kurulan Türk Demokrasi Projesi'nden bahsetmiştim. Türk düşmanlarının, Türk Demokrasi Projesi şemsiyesi altında buluştuğunu ifade etmiştim. Aynı günlerde de Kılıçdaroğlu, dostlarıyla birlikte Türkiye'ye demokrasi getireceğini açıklamıştı. Şu ibretlik benzerliğe bakınız ki, yine o tarihlerde aralarında Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler

tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır. ABD'de ortaya çıkan 'Türk Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, neyi önermişse, Türkiye'de toplanan lekeli 'Büyük Demokrasi Konferansı' da aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. Yani anlayacağınız her tarafımızdan içi boşaltılmış, sütunları kırılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması altındayız. 22 Haziran 2021 tarihli grup toplantımızda ise hedefleri itibarıyla birbiriyle bağ ve bağlantısı aşikar olan dört uluslararası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim. Bilhassa NATO'nun 2030 Vizyon Belgesi'ne yapılan atıf kapsamında ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını ifade etmiştim. Bu süreçlerin ardından yapılan açıklamaların hepsi tek merkezden kaleme alınmış gibidir. ve hedef ülke Türkiye'dir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı