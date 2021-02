Bahçeli'den muhalefete 'Gara' yanıtı: Bir sorumlu aranıyorsa biz de varız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden gündemi değerlendirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Gara operasyonuyla ilgili sorumlu aramasına da yanıt verdi.

Terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirten Bahçeli, "Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır" dedi.

"MALUM SİYASİ PARTİLERİN TEMEL PROPAGANDASI OLMUŞTUR"

Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili Bahçeli, "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır. CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı'nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP'ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir" açıklamasını yaptı.

"YÜZSÜZCE DEVLETİ SUÇLAMIŞLARDIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara'da Türkiye'nin karşısında pozisyon almış, PKK'nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır.

"ZİLLET İTTİFAKI PKK'YLA SİMBİYOZ İLİŞKİ KURMUŞTUR"

Zillet ittifakı PKK'yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP ile İP'i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır. Karşımızdaki tablo milli güvenliğimiz için vahim bir tehlikedir. Gara'da devleti karalamak terör örgütü PKK'yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan'ın dilidir.

"ZİLLETİN KARIN AĞRISI BUDUR"

Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.

"HEPSİ BİRDEN LAYIKLARINI BULACAKLARDIR"

Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız. Gara'nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola harman ola, hepsi birden yel olacak sel olacak layıklarını bulacaklardır."