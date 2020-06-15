Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'lilerin birçok ilde yürüyüş başlatma kararına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bahçeli, "Bugün itibariyle ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında HDP'nin Türkiye'nin bazı illerinde yürüyüş kararı almasıyla ilgili sert söz kullandı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelerle birlikle övgüler yağdıran iki HDP'li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Bugün itibariyle ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu "Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir.

"DEMOKRASİ TERÖRİSTLERİN İSTİSMAR VE İHANET PARAVANI OLMAYACAKTIR"

İç barış ve huzur ortamımızı sabote etmeye, milletimizin birlik ve dirliğini sarsıp sakatlamaya kalkışanlar layık oldukları muamelelere misliyle katlanmak durumunda kalacaklardır. Türkiye'ye terör taktikleriyle istikamet çizilemeyecek, muktedir iradesi tehditlerle çürütülemeyecektir. Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır. Yollarda demokrasi arayanlar, Türk yargısının kararına darbe çamuru atanlar önce aziz şehitlerimizin damla damla dökülen kanlarının hesabını vermelidir. 11 Ağustos 2017'de, henüz 15'indeyken şehit edilen Eren Bülbül evladımızın azılı ve aşağılık katiline sahip çıkanların ne demokrasiyi ağızlarına almaya hakları ne de insanım diye ortalıkta gezmeye yüzleri vardır. Demokrasi teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olamayacaktır. Asıl darbe Mehmetlerimize, polislerimize, masum insanlarımıza ve kundaktaki emzikli bebeklerimize yapılan hunhar ve şerefsiz saldırılardır.

BAHÇELİ, KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

HDP-PKK-FETÖ'yle birlikte kaprisli ve nazlı ortakları darbecidir, suçludur, vatana ve millete karşı ihanet içindedir. Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı'nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir. KOVİD-19 salgının tekrar nüksedip artçı vakaların görüldüğü şu günlerde Türkiye'yi içeride ve dışarıda markaja ve makasa almaya çalışanların kirli oyunları inanıyorum ki milli uyanış ve diriliş ruhuyla bozulacaktır.