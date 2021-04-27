Bahçeli: "Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz"
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Bahçeli: "Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi Toplantı salonu ve katılan milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplnatısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi

Toplantı salonu ve katılan milletvekilleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplnatısında konuştu. (1)

Bahçeli: 'Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz'
Bahçeli: 'Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz'
Bahçeli: 'Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz'
Bahçeli: 'Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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