Bahçeli: "Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi Toplantı salonu ve katılan milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplnatısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi
Toplantı salonu ve katılan milletvekilleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplnatısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı