Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı
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Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

22.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:54

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış etkisini artırdı. Bir anda bastıran dolu yağışının ardından kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Öte yandan öğle saatlerinde Meclis bahçesine yıldırım düşerken, bahçedeki tarihi ağaç ortadan ikiye ayrıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritada Başkent için sarı kodlu uyarı verilirken, kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörüldü.

YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Sabah saatlerinde başlayan yağış gün boyunca etkili olurken, yağışın şiddeti saatler ilerledikçe arttı. Öğleden sonra ise kısa süreli olarak dolu yağışı etkili oldu.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

KENTİN BAZI NOKTALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle yüksek kesimlerde misket büyüklüğünde düşen dolu, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışların ardından bazı sokak ve caddelerde de su birikintileri oluştu.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

YAĞIŞLAR GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Bazı sürücüler, araçlarının zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Öte yandan Meteoroloji Ankara'daki kuvvetli yağışın gece saatlerinde de etkili olacağını tahmin ediyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

2 GÜN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Ayrıca Ankara'da kuvvetli yağışın yarın da etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur öngörülüyor.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

TBMM'YE YILDIRIM DÜŞTÜ, AĞAÇ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Bugün öğle saatlerinde gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı. Öte yandan yıldırım düşmesinin ardından Meclis'te elektrikler de kesildi.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı
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