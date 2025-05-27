Bahar son bölümde yaşanan olaylar final ihtimalini gündeme getirdi. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yaşanan olaylar Bahar dizisinin final olup olmayacağını gündeme getirdi. Bahar final mi yapıyor, Bahar bitiyor mu? Bahar neden final yapıyor?

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BAHAR BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar'ın 3. sezonda da devam edeceğini açıkladı.

Bahar dizisinin Haziran 2025'te final yapacağı söylentileri olsa da dizinin yapımcıları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.