Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

32. bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Tanıtımda, Aziz Uras ve Seren'in heyecanla beklenen düğün günü eğlenceli anlara sahne olurken, gecede ilginç gelişmelerin yaşanacağının ilk sinyalleri veriliyor. Bahar ve Evren'in ilişkilerinin hız kesmeden devam ettiğine tanık olduğumuz tanıtımda, Rengin ve Efsun arasında büyüyen gerilim dikkat çekerken; gerçekleri öğrenen Rengin'in neler planladığı ise büyük merak konusu oluyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Bahar 43. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin'in yeni başhekim olması dikkat çekti. Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin'i Tuğra'ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra'nın saldırısına uğradı. Bahar'ın gördüğü manzara karşısında "Eyvah" diye tepki vermesi ise büyük merak konusu oldu.