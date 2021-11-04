'Bahane yok' dedi, köy okulu koleje dönüştürüldü

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da, 8 köyden 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu'na müdür olarak atanan Tamer Yıldırım, 'Bahane Yok' projesiyle okulu koleje dönüştürdü. Yenilenen sınıfları, amfi tiyatro, kütüphane, İngilizce kafe ve müzik salonu bulunan okulun müdürü Yıldırım, "İnsanların 'zor' olarak tanımladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bahane üretmek isteyenler bunu öne sürer ama mevzu çocukların geleceği olduğu için eğitim öğretimin asla bahanesi olmaz" dedi.

Göle ilçesi Çayırbaşı köyündeki Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu'na müdür olarak atanan Tamer Yıldırım, göreve başladığı okulu yenilemek için çalışma başlattı. 8 köyden gelen 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulda 'Bahane Yok' projesini hayata geçiren Yıldırım'a okuldaki 15 öğretmen de destek verdi. Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerin tasarımlarını yaptığı dönüşüm başlatıldı. Okulun fiziksel yapısı tamamen değişirken, sınıflar ve kullanılan malzemeler yenilendi. Amfi tiyatro, kütüphane ve müzik sınıfı yapılan okuldaki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmek için İngilizce kafe de açıldı. Gelenlerin İngilizce konuştuğu kafe, öğrenciler için hem dinlenme ve hem de öğrenme mekanı haline geldi. Öğretmenler ve öğrencilerin fedakarca çalışmaları sonucu köy okulu adeta koleje dönüştürüldü.

Müzik öğretmeni Ceren Çalış Demeli, öğretmenlerin katkısıyla aldıkları piyanoyu çalmayı, öğrencilerin de öğrendiklerini belirtti. Öğrencilerine müziğin ruhunu anlatma gayretinde olduğunu ifade eden Demeli, okuldaki ekip ruhunun çok önemli olduğunu ifade ederek, başarının böyle geldiğini bildirdi.