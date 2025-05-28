Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi!

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BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu İzmir'in ilk belediye başkanı yenişehirli Ahmet efendinin torunu, taşra eşrafından, köklü bir aileye mensup. 1962'de Manisa Akhisar'da doğmuş. Lisesi'ni bitirdikten sonra empresyonizmin izlerini takip etmek için Paris'e gitmeye niyet etmiş bir ara. Annesinin "kulağı kesik Van Gogh gibi mi olacaksın?" iğnelemesi üzerine hukuk okumaya karar vermiş.

Dokuz eylül üniversitesi hukuk Fakültesi'nden 1985'te mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlamış. Ama hiçbir zaman sadece cübbesinin altında yaşayan bir adam olmamış. Her vesileyle dünyayı dolaşmış.

Çin, Fransa, ispanya, İsviçre, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Hollanda, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn, Azerbaycan gibi ülkelerde antropoloji, sosyoloji, yönetim bilimi ve hukuk çalışmaları yapmış.

Bir ayağı dünyayı dolaşırken, diğer ayağı doğup büyüdüğü ilçede sabit kalmış.

Yüreğinin sesine kulak verip Avukatlık mesleğini sonlandırıp, çok istediği Edebiyat dünyasına 2011 yılında gemileri yakarak adım atmış.

Son dönemin en iyi çıkış yapan yazarlarından ve aktörlerinden Yenişehirlioğlu'nun

Eserleri:

Beyaz Usta Siyah Çırak / Kerime / Son Hasat / Aşk Cephesi / Aşk Çölü / Kanaviçe / Kara Güneş / Tahta At / Hünkârım

Yenişehirlioğlu Yer aldığı diziler ve sinema filmleri, katıldığı televizyon programları ve seslendirdiği kliplerle önemli bir kitlenin dikkatini çekmeyi başarmış biri. Hele Yedi Güzel Adam da canlandırdığı sahaf İsmail Bey karakteri, Sevda Kuşun Kanadında Saatçi Hüsnü, Payitaht Abdülhamid de Tahsin Paşa, Direniş Karatay ve Vecihi Hürkuş filmlerindeki Ratip Albay ve Alpdoğan bey karakterlerindeki yorumu ile oyunculuktaki başarısının uzun soluklu olacağının ipuçlarını vermiş.