Başkan Beyoğlu, kapı kapı ziyaretlerine devam ediyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 'Bizi sevgimiz Bağlar' sloganıyla ilçeye bağlı yerleşim yerlerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yerinde tespitlerde bulunan Beyoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret Etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini karşıladıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarında sadece memnuniyetleri değil şikayetleri de dikkate aldıklarını kaydetti.

Esnaf ziyaretinde bulunarak piyasa koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Beyoğlu, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek kendisine aktarılan taleplerle ilgili çalışma başlattı. Göreve gelmeleriyle beraber 33 aydır sahada olduğunu belirten Beyoğlu, "Bizi sevgimiz Bağlar diyoruz. Hiçbir mazeret üretmeden hemen her gün vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetler ve onlarla kurmuş olduğumuz gönül bağından dolayı memnuniyet duyması kadar şikayetlerini bize iletmesi de hoşumuza gidiyor. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, milletimizle dertleşmek bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz buraya övgü değil, varsa şikayet ve talepler onları dinleyerek çözüm üretmeye geliyoruz. 33 aydaki en büyük başarımız milletimizle kurduğumuz gönül bağı oldu. Bir tek vatandaşımız bile sorununa çözüm bulamazsa biz vicdanen rahat olamayız" dedi. - DİYARBAKIR