KTB'den "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyası destek çağrısı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunmasını istedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunmasını istedi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, ülkenin bir yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini yaşadığını ifade etti.

Salgının en büyük etkisinin küçük işletmelerde görüldüğünü belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin araştırmasına göre ülkemizdeki KOBİ'lerin yüzde 99'u küçük işletmelerdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Visa, küçük işletmelere destek olmak amacıyla 'Bir alışverişle çok şey fark eder' kampanyasını başlatmıştır. Kampanya ile ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek amaçlanmaktadır. Küçük işletmeler, KOBİ'ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarlarıdır. Tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz ve herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz "

Dünyada ve Türkiye'de küçük işletmelerin salgınla oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını aktaran Bağlamış, Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa'da KOBİ'ler araştırmasında, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyduğuna yer verildiğine işaret etti.

Bağlamış, "Visa'nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya