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Öztürk Yılmaz, Milletvekili, Ardahan, Politika

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Öncelikle kendi halkımızın sağlığını, güvenliğini...

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Öncelikle kendi halkımızın sağlığını, güvenliğini korumalıyız. Ondan sonra dışarıdan gelen yardım taleplerine ancak karşılık verebiliriz." dedi.

15.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:38
Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Öncelikle kendi halkımızın sağlığını, güvenliğini korumalıyız. Ondan sonra dışarıdan gelen yardım taleplerine ancak karşılık verebiliriz." dedi.

Yılmaz, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, eczYılmazanelerde maske satışının yasaklanmasının ardından vatandaşların maske bulamadığını, e-Devlet Kapısı üzerinden müracaat yapılmasına rağmen onay kodunun gelmemesi nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşadığını söyledi.

"Öncelikle kendi halkımızın sağlığını, güvenliğini korumalıyız. Ondan sonra dışarıdan gelen yardım taleplerine ancak karşılık verebiliriz." diyen Yılmaz, halkın can güvenliği tam manada emniyet altına alınmadıysa dışarıdan gelen yardım taleplerine olumlu cevap vermenin doğru olmadığını belirtti.

Türkiye'nin 34'ten fazla ülkeye yardım gönderdiğini anımsatan Yılmaz, "Bu yardımların büyük bir kısmı bağış olarak gidiyor. Bir kısmı da belki de satış olarak gidiyor. Her ne suretle olursa olsun Türkiye'nin öncelikle vatandaşlarının can güvenliğini koruması gerekir. İhtiyaçlarını kendisinin belirlemesi ve varsa bir fazla elbette o gönderilebilir ama siz kendi ülkenizde vatandaşlardan SMS ile 10 lira yardım dilenip, topladığınız yardımları İtalya ve İspanya'ya bağış yaparsanız bu da eleştiri alır. Biz de eleştiririz. Ayrıca terör devleti olarak dilinizden düşürmediğiniz İsrail'e de yardım yaparsanız sorgularız." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de vaka sayısının 60 bini geçtiğini, solunum cihazı kapasitesinin ise 17 bin olduğunu belirterek, "Bu vaka sayısı şu anda donmuş olsa bile pozitif vaka taşıyan insanların solunum cihazına ihtiyaç duymaları halinde elinizde 17 bin solunum cihazı var. Bunu nasıl temin edeceksiniz." dedi.

Kaynak: AA

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