Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin Kıbrıs müzakeresinin sonlandırıldığını açıklayan mektubu BM Genel Sekreterine göndermesi gerekir. Gelinen noktada müzakerelerin bir anlamı kalmamıştır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, bunlara sessiz kalamayacaklarını belirtti.

ABD'nin S-400, AB'nin ise Yunanistan'ın teşviki ile Kıbrıs konusunda Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ettiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin egemenlik haklarından vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Yılmaz, 18 yıldır ülkeyi yöneten hükümetin Kıbrıs meselesinde bir arpa boyu yol alamadığını, sürekli müzakere masasında kalmayı tercih ederek Türkiye'nin tezlerini aşındırdığını öne sürdü.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki incisi Kıbrıs'ta yanlış bir yerde durduğunu ifade eden Yılmaz, "Müzakere, Rumların burayı bir eyalet statüsüne çevirmesi ve zaman içinde AB süreciyle Türklerin haklarının eritmesi demektir. Müzakere, Türk ordusunun orada çekilmesini sağlamaktır. Müzakere masası, Kıbrıs Türklerinin azınlık statüsüne sokulmasıdır. Müzakere, KKTC'yi çökertip bir eyalet statüsüne indirmektir. Müzakere masasında kalınması durumunda yarın sadece askerlerin değil adadaki Türklerin dahi gönderilmesi istenecektir. İş bu noktaya geliyor. Yol yakınken bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin müzakerelere son vermesi gerektiğini savunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Kıbrıs müzakeresinin sonlandırıldığını açıklayan mektubu BM Genel Sekreterine göndermesi gerekir. Gelinen noktada müzakerelerin bir anlamı kalmamıştır. Türkiye'nin müzakerelerle Kıbrıs Türklerinin haklarının aşındırıldığını, istenen amaca hizmet etmediğini, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın ortak ve eşit bir unsur bulundurmak istemediğini anlatması lazım. Sadece tavize dönüşen müzakere eksersizinin devam ettirilmesinin bir anlamının kalmadığını anlatan ve KKTC'nin tanıtılmasının kararlığını vurgulayan bir mektubun gönderilmesi gerekir."

Öztür Yılmaz, somut bir adım atılmaması durumunda "Kıbrıs Türklerini neden adada bulunduruyorsunuz?" gerekçesiyle Türkiye'ye ambargo uygulanacağını belirterek "Kıbrıs'ın Girit'e dönüşmesi tehlikesi var. İç siyasi çekişmeler her ne olursa olsun Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere bakarak gerçek gündemine dönmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA