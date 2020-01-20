: Bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

20.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:24

Burdur Valiliğinin başlattığı projeyle hem uyuşturucudan kurtulan hem de iş sahibi olan genç, hayatında temiz bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

H.K.(25), arkadaş ortamında "Bir kereden bir şey olmaz." diyerek kullanmaya başladığı uyuşturucunun kısa sürede bağımlısı oldu. Uyuşturucu nedeniyle zor günler geçiren H.K, hiç kimseyle iletişim kurmamaya, çevresinden uzaklaşmaya başladı.

Birkaç kez tedavi görmesine rağmen bir türlü uyuşturucu batağından kurtulamayan H.K, zaman zaman ağır krizler geçirdi. Bu süreçte H.K'nin 2017'de severek evlendiği A.K. ile bir çocukları dünyaya geldi. H.K, eşinin desteği ve çocuğunun babasız kalmaması için üç yıl bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmaya karar verdi.

Valiliğin 2019'da başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi"ni duyan H.K, ailesinin de desteğiyle tedaviye başladı. Proje kapsamında tıbbi tedavi olan H.K, süreç içinde rehabilitasyon ve sosyal uyum etkinliklerine katıldı. Projeyle uyuşturucudan uzaklaşan H.K, İŞKUR destekli kamuda 6 aylık toplum yararına işe başladı. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan H.K, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle özel sektörde bir akaryakıt istasyonunda istihdam edildi.

Uyuşturucuyu bırakarak hayatında temiz bir sayfa açan H.K, ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

El uzatıldığında hayata tutunuyorlar

Burdur Valisi Hasan Şıldak AA muhabirine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadelede seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu konusunda adli mücadelenin yanında, olayın sosyal yönünü de ihmal etmediklerini vurgulayan Şıldak, uyuşturucu bağımlısı gençlerin sosyal bir projeyle tedavilerinin yapılması ve rehabilite edilerek topluma kazandırılmaları adına çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Uyuşturucudan kurtulanların aileleriyle mutlu yaşam sürmelerinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 115 gencimize ulaşmayı başardık, bunlardan 11'i özel sektördeki kalıcı işlerde şu an çalışıyor. Bu sayı şubat ayında 20'nin üzerine çıkacak. Üniversite gençliğine yönelik de bu projenin uygulamalarını sürdüreceğiz. Bu insanlara el uzatıldığında uyuşturucu bataklığından kurtulabildiklerini, onlara küçük özendirici uygulamalarla yaklaşıldığında nasıl normalleşerek hayata tutunduklarını gördük."

Çocuğu "babam uyuşturucudan öldü" demesin diye bıraktı

H.K. ise uyuşturucudan sonra mermer sektöründe çalıştığı işinden olduğunu, ailesini ise neredeyse kaybetmek üzere olduğunu bildirdi.

Uyuşturucu bulmak için çeşitli suçlara karıştığını, bulamayınca mide bulantıları, kusma, halsizlik ve terlemeler yaşadığını belirten H.K. şöyle konuştu:

"İnsanın başına ne geliyorsa arkadaş çevresinden geliyor. Tedaviye karar vermemde, en çok çocuğumun doğması etkili oldu. Krizden dolayı birkaç gün evden uzaklaşmıştım. Bir gün eve geldiğimde çocuğum uyuyordu. Kızım benim kokumla uyuduğu için eşim kıyafetlerimi bebeğimizin üzerine örtmüş. O an çocuğumun yavaş yavaş beni kaybettiğini hissettim. Uyuşturucuya devam etseydim, sonum ölüm olacaktı. Çocuğum büyüdüğünde 'babam uyuşturucudan öldü.' demesin diye bırakmaya karar verdim. Tedaviden sonra çocuğuma daha çok ilgi göstermeye başladım. Birlikte daha çok vakit geçirmeye başladık. Mutluyuz, evdekiler de huzurlu."

Projeye emeği geçenlere teşekkür eden H.K, kendisini yeni doğmuş çocuk gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

"Eşimin kurtulmasını çok istedim"

A.K. (23) de eşinin uyuşturucudan sonra sinirli, agresif, her şeye kızan biri olmaya başladığını söyledi.

Çok zor günler geçirdiklerini vurgulayan A.K, "Sürekli kavga ediyorduk. Her gün dua ediyordum. Sonra vali beyin projesi bize umut oldu. Mutluyuz, bir daha bulaşmasını hiç istemiyorum. Vali beye çok teşekkür ederiz, bu proje sayesinde gençlerin hayatı kurtuluyor." dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü de H.K'nin geldiğinde ciddi bağımlı olduğunu belirterek, "Büyük oranda kendini bilmez bir haldeydi. Tıbbi tedavisi yapıldı, sosyal uyum sürecini başarıyla tamamladı. Bugün kendisi, eşi ve ailesi mutlu. Umuda uzanan el, ona açık bir kapıya dönüştü. İnşallah bütün gençlerimizde aynı süreci yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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