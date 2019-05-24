Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı

Lüleburgaz'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Emin Özel ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Toplantıda Lüleburgaz Halk Kütüphanesi ve YURT-KUR Müdürlüğü'nün bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili sunumun ardından, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından veriler paylaşıldı.

Toplantıda denetimli serbestlik sisteminde kullanılan elektronik izleme üniteleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Özel, yaptığı konuşmada, Kırklareli'de 27 şüpheli, sanık ve hükümlüye elektronik kelepçe takıldığını, bunlardan 5'inin uyuşturucu ticaretinden hükümlü olduğunu belirtti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Özel, bu konuda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA