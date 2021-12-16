Bağımlılık ile Mücadelede İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ile mücadele eylem planının hazırlanarak hayata geçirilmesi kapsamında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, AKÜ, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

AKÜ Yönetim Kurulu toplantı salonu gerçekleştirilen imza törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Dr. Yusuf Gökçe, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran ve AKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Gürbüz Bıdık katıldı.

"Bağımlılıkla topyekün mücadele şart"

Protokol imza töreninde konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, bağımlılığın en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu belirtti. Karakaş, "Bağımlılık ailelerden tüm devlet kurumlarına varıncaya kadar herkesi de ilgilendiren bir sorun aynı zamanda. Topyekün mücadele ile üstesinden gelinebilecek bir konu" dedi. Karakaş, bağımlılık dendiğinde ilk akla gelenin uyuşturucu olduğunu belirterek, "Çok farklı bağımlılık türleri var; bağımlılık denince ilk aklımıza uyuşturucu gelse de bağımlılığın pek çok türü söz konusu. Hepsi ile mücadele etmek gerekiyor. İnşallah bu protokol ile Afyonkarahisar'da etkin bir mücadele gerçekleştiririz" diye konuştu.

"Okul idarecilerine büyük görev düşüyor"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Yeşilay'ın bağımlılık ile mücadelede önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Yeşilay bağımlılık ile mücadelede ciddi bir emek ve efor sarf ediyor. Bu anlamda her kesimin bağımlılıkla mücadeleye ciddi bir biçimde sahip çıkması gerekiyor" dedi. Zeybek, Erenler bölgesine açılan emniyet merkezinin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, "Emniyet Müdürlüğümüzün üniversiteye yakın bir yerde karakol açması caydırıcı bir gelişme oldu. Belediye olarak biz de her zaman beraber hareket etmekten yanayız. Madde bağımlılığı ile mücadelede idarecilere, özellikle de okul idarecilerine büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

"Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması elzem"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü de bağımlılıkla mücadele başta aileler olmak üzere tüm kurumların koruyucu ve önleyici tedbirleri almasının önem arz ettiğini ifade etti. Yümnü, "İdareciler olarak aslında tek başına bu sıkıntının üstesinden gelmek şansına sahip değiliz. Annesi veya babası madde bağımlısı olan bir ailede bu ailenin çocuğu ile ilgili tedbirleri alma şansınız olmuyor. Koruyucu önleyici tedbirlere bütün kurumlardan başlamak lazım. Alışkanlık başladıktan sonra üstesinden gelmek çok zor oluyor. Yeşilay başta olmak üzere koruyucu önleyici anlamda hizmet veren STK'ların en büyük sıkıntısının bu olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Afyonkarahisar'a Alkol ve Madde Tedavi Merkezi kurulması için çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz ise bağımlılık ile mücadele için Afyonkarahisar'a yeni bir merkezin açılması için çaba gösterdiklerini anlattı. Korkmaz şunları belirtti:

"Biz kurum olarak tedavi süreci ile başta sigara olmak üzere uyuşturucu denetimleri hususlarında görev alıyoruz. Bakanlığımızın Yeşilay ile birlikte yürüttüğü projeleri var. AMATEM açısından baktığımızda özellikle erişkinlerde çevre illerden talepler geliyor. Biz de büyük bir Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) planlıyoruz ki belki çocuğu da ekleyerek Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇAMATEM) dönüştürülebilirler ki bu olursa çevre illerin de ihtiyacını karşılayabileceğiz. Kurum olarak özellikle uyuşturucu detoksunu yaptıktan sonra sahaya gönderiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın Yeşilay ile imzaladığı bir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) projesi var. Onlara gidiyorlar ya da ailelerine geri döndükten sonra bu işe tekrar başlıyorlar. Protokol ile inşallah hayırlı işlere vesile olacağımızı düşünüyoruz. "

"Öğrencilere misyon yüklenmeli"

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Derneği Başkanı Yusuf Gökçe ise problemlerin çözümünde koordinasyonun önemine dikkat çekti. Gökçe, "Yaşanan problemlerin çözümünde koordinasyonu kuramadığımız zaman kurumlar ne kadar özveri ile bir takım faaliyetler yapsa da sonuç alınamıyor. Bu nedenle AKÜ'nün konunun taraflarını bir araya getirmesi ile anlamlı bir iş yaptığına inanıyorum. Asıl mesele mutfakta ve icraatta koordinasyonu yapabilmek. İnşallah icraatta bu koordinasyonu sağlarız" dedi. Bağımlılığın önleme, tedavi ve rehabilitasyon olarak tanımlanan 3 önemli alanı var olduğunu kaydeden Gökçe, "Yeşilay olarak biz önleme ve rehabilitasyon süreci içinde çalışmalar yürütüyoruz. Benim gözlemlediğim ve bizim akran eğitimi olarak tanımladığımız öğrencilerin bizzatihi işin içine girdiği faaliyetler daha etkili oluyor. Bu protokolde yer alan kurumlar olarak eğer öğrencileri hedef alarak, onlara bir misyon yükleyebilirsek bu daha etkili oluyor. Çünkü tüm bağımlılıkların çevre etkisi ve çevrede de arkadaş ve akran etkisi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadelede koordinasyonu amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

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