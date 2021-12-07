Bağdat Üniversitesi Rektörü: "Türk öğrencilere Arapça ve tarihi eserler alanında kontenjan açmaya hazırız"

Bağdat Üniversitesi Rektörü Dr. Munir Saadi, Türk üniversiteleriyle akademik alandaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, Türk öğrencilere Arapça, İslami ilimler ve tarihi eserler alanında kontenjan açmaya hazır olduklarını söyledi.

Bağdat Üniversitesi Rektörü Saadi, Irak ve Türkiye arasındaki akademik iş birliğiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağdat Üniversitesi ile Türk üniversiteleri arasında akademik ilişkilerin derinleştirilmesini istediklerini ifade eden Saadi, şöyle devam etti:

"Bağdat Üniversitesi ve Türk üniversiteleri arasında akademik iş birliği kapsamında hocaların karşılıklı olarak dersler vermesi ve öğrencilerin de karşılıklı olarak eğitim almasını arzuluyoruz.

Türkiye'de Iraklı öğrencilere verilen eğitim bursları karşılığında Bağdat Üniversitesinde Türk öğrenciler için Arap Dili ve Edebiyatı, İslami ilimler ve tarihi eserler alanında kontenjan açmaya hazırız."

Irak'taki üniversitelerde eğitim düzeyinin iyiye doğru gittiğini söyleyen Saadi, rektörü olduğu üniversitenin son dönemde uluslararası eğitim ve öğretim düzeyinde başarı kaydettiğini dile getirdi.

Türkiye'de 60 binden fazla Iraklı öğrenci okuyor

Saadi, Türkiye'de eğitim gören Iraklı öğrencilere dair de "Çok sayıda Iraklı öğrenci özellikle yüksek lisans alanında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görüyor." dedi.

Iraklı rektör, "İki taraf arasında yüksek lisans eğitimi konusunda önemli çabalar söz konusu. Türkiye'de eğitim alan Iraklı öğrenci sayısı 60 binden fazla. Kaliteli olan Türk üniversitelerinde eğitim gören Iraklı öğrencilerin ülkemize dönmesi halinde önemli hizmetleri olacak." ifadelerini kullandı.