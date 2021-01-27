Bağdat'ta Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından sosyal etkinlik düzenlendi
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Bağdat'ta Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından sosyal etkinlik düzenlendi

27.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:23
Bağdat'ta Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından sosyal etkinlik düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Maarif Vakfı Okullarında Iraklı öğrenciler tarafından sosyal etkinlik düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Maarif Vakfı Okullarında Iraklı öğrenciler tarafından sosyal etkinlik düzenlendi.

Maarif Okulları Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Zeyyune yerleşkesindeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki Maarif Okullarında 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi.

Sahip oldukları teknolojik altyapı sayesinde Irak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle içinde bulunduğu zor zamanlarında öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Olaş, "Ülkenin güneyinde de okullar açmayı temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Her biriniz benim gibi birer sefirsiniz"

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Bağdat'ta 4 yıllık görevini tamamladığını ve yakında Ankara'ya döneceğini belirterek, "Dört yıldan beri görev yapan bir Büyükelçi olarak iki ülke arasındaki bağlarımızı, aile ferdi olduğumuzu tüm Irak halkına anlattım. Bu konuda okulun ve çocuklarımızın özel bir rolü var. Burada okuyan çocuklar iki ülke arasındaki kalbi bağı fiziki bağa dönüştürecek. Her biriniz (öğrenciler) benim gibi birer sefirsiniz. Maarif Vakfı'na da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda güveniyoruz, bu kurumun teminatı da Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.

Velilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte okul öğrencileri tarafından "Katibim" ile "Gel Gör Beni" adlı eserler ile folklor gösterisi eşliğinde İbrahim Tatlıses'ten türküler seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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