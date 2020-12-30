Bağdat'ta "Ebu Mehdi Mühendis Caddesi"

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na giden yola geçen yılın başında ABD tarafından öldürülen Ebu Mehdi Mühendis'in ismi caddeye verildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na giden yola geçen yılın başında ABD tarafından öldürülen Ebu Mehdi Mühendis'in ismi caddeye verildi.

Geçen yıl ABD'nin Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarından öldürülen Irak'taki Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıl dönümü yaklaşırken, söz konusu havalimanına giden yola Ebu Mehdi Mühendis'in adı verildi. Caddenin ismi Ebu Mehdi Mühendis Caddesi olarak değiştirildi. İranlı General Kasım Süleymani ile birlikte ABD tarafından vurularak öldürüldüğü caddede Mühendis'in posterleri asılarak üzerinde "Şehit Ebu Mehdi Mühendis Caddesi" yazıldı.

Öte yandan Süleymani ile Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken ABD Bağdat Büyükelçiliği güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin güvenliğini sağlamak için ABD, Irak ordusuna 30 adet zırhlı araç verdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı