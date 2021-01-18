Bağda çapa yaparken servet buldu
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Bağda çapa yaparken servet buldu

18.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:53

Bağda çapa yaparken servet buldu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan bir vatandaş bağda çapa yaparken bulduğu gök taşına müşteri arıyor.

Bağda çapa yaparken servet buldu
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan bir vatandaş bağda çapa yaparken bulduğu gök taşına müşteri arıyor.
Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapçı 20 gün önce bağda çapa yaparken çapayı kaybetti. Kaybetmiş olduğu çapayı ararken değişik bir taş buldu. Eve getirdiği taşın ne olduğunu araştırmasının ardından gök taşı olduğunu anlayan Mehmet Kebapçı, şimdi bulmuş olduğu gök taşlarına müşteri arıyor.

MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR

Çiftçilik ile uğraşan Mehmet Kebapçı açıklamasında, "Bağda bulmuş olduğum gök taşlarının değerli olduğunu düşünüyorum ve müşterilerini bekliyorum" dedi.

"MIKNATIS TAŞA YAPIŞTI"

Kebapçı yaşananları şöyle anlattı:

"Bağ çapalıyordum. Çapa yaparken çapayı kaybettim. Sonra çapayı aramak için bağda dolaşırken bu parçayı buldum. Sonra bu taşın ağır olmasından dolayı kuşkulandım. Eve getirdim. Bulmuş olduğum taşa mıknatısı tuttum ve mıknatısın taşa yapıştığını gördüm. Daha sonra ise bulmuş olduğum taşı fayans üzerinde denedim. O sırada yanık kokularının geldiğini hissettim. Ardından ise yeniden bu gök taşını bulduğum yere gittim ve birkaç parça daha buldum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Alıcılarını bekliyorum. İnternet ortamında bu taşların satıldığını da gördüm. Almak isteyen varsa bana ulaşıp alabilirler" diye konuştu.

Bağda çapa yaparken servet buldu
Bağda çapa yaparken servet buldu
Bağda çapa yaparken servet buldu
Bağda çapa yaparken servet buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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