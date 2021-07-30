Bağcılar Belediyesinden yanan ormanlar için 20 bin fidan bağışı

Bağcılar Belediyesi, Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarına yönelik başlatılan fidan bağışı kampanyasına 20 bin fidan desteğinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi, Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarına yönelik başlatılan fidan bağışı kampanyasına 20 bin fidan desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de başlayan ve daha sonra Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili mücadele devam ediyor. Yangınlar neticesinde yok olan ormanları yeniden canlandırmak için yurt genelinde fidan bağış kampanyası başlatıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 20 bin fidan bağışlayarak kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

Çağırıcı, yürekleri yakan bu acıyı el birliğiyle dindireceklerini belirterek, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulundu.

Yangına karşı destek zincirinde yer aldıklarını aktaran Çağırıcı, "Yurt edindiği toprağa 'ana' diyen bir millet olarak her bakımdan kayıplarımızı telafi edecek, yanan alanlarımızı fidanlarla donatacağız." ifadesini kullandı.

Çağırıcı, vatandaşları fidan bağışta bulunarak "ülkenin geleceğine nefes olmaya" davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu