Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi
BAĞCILAR'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler yolda kaldı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler yolda kaldı. Trafik ilerlemezken yolda kalanlar duruma tepki gösterdi.
İstanbul'un Avrupa yakası yoğur kar yağışı altında kaldı. Bağcılar Mahmutbey istikametinde trafik adeta durdu. Yolda kalanlar yürümek zorunda kaldı. Bazı kişiler saatlerdir yürüdüğünü belirtti.