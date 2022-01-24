Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi - Haberler
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Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler yolda kaldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler  yolda kaldı. Trafik ilerlemezken yolda kalanlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un Avrupa yakası yoğur kar yağışı altında kaldı. Bağcılar Mahmutbey istikametinde trafik adeta durdu. Yolda kalanlar yürümek zorunda kaldı. Bazı kişiler saatlerdir yürüdüğünü belirtti.


Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bağcılar, Güncel, Haber

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