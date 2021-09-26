Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri'nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri'nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. Etkinliğin yapıldığı Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar konserlere yoğun ilgi gösterdi. 20 bin kişinin katıldığı müzik ziyafetinde ünlü rapçiler, söyledikleri şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hizmetlerde önceliklerinin gençler olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlik Konserleri" projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Bu projeyle ilçede yaşayan gençlerin hayranı oldukları isimlerle bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar'da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Konser alanı girişinde "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.

PERFORMANSLARIYLA GÖNÜLLERİ FETHETTİLER

Sahneye ilk olarak Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. "Konserde değil mahallemizdeyiz" diyen ikili, "Fersah" ve "Çakı" başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı. İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, muhteşem performansıyla gönülleri fethetti. Sagopa'nın eski yeni bütün şarkılarına eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

"GENÇLER EĞLENMEYE DEVAM"

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek "Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere" dedi.

Etkinlikten dolayı emeği geçen Çağırıcı'ya teşekkür eden Kajmer de "Gençler sizin sayenizde çok eğleniyorlar" dedi. Gençlik Konserleri'nin ilerleyen günlerde yeni isimlerle devam edeceği bildirildi.


Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (3)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Binali Yıldırım Süleyman Soylu
Magazin
Spor Hava Durumu Emine Erdoğan Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Demir Çelik Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar'da rap gecesi; 20 bin kişi katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:15:59. #1.11#